Kersti Kaljulaid: Eesti ja Kreeka saavad olla teineteisele oma piirkonna eksperdid

Eestil ja Kreekal ei näi esmapilgul olevat just palju ühist. Miks sai ametliku visiidi sihtkohaks valitud just Kreeka?

Justnimelt selleks, et näidata nii Eesti kui Kreeka inimestele, et ikka päris palju on ühist.

Meil mõlemal on näiteks kaunis keeruline naabruskond – nemad siin on väga mures Türgi pärast, samuti huvitab neid muidugi, mis saab Süüriast. See kõik tähendab põgenikevoolu. Siin on kümme miljonit elanikku ja nad pidid põgenikekriisi ajal vastu võtma üle 990 000 inimese. Kujutage ette sellist põgenikevoolu – see on ikka väga suur.