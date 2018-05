Põhja-Korea keeldub suhete paranemiseni kõnelustest Lõunaga

Kaks nädalat kestvad õppused algasid 11. mail ja hõlmavad kokku umbes sadat sõjalennukit. Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas, et õppuste näol on tegemist provokatsiooniga, sest seal harjutatakse rünnakut Põhja-Korea vastu ja see on vastuolus Korea poolsaarel aset leidnud «positiivsete poliitiliste arengutega».