LAV-s on ohtlik haigus nõudnud rohkem kui 200 inimese elu

Alates 2017. aasta jaanuarist on listerioosi tõttu surnud vähemalt 204 inimest. Kaks kuud tagasi oli neid 183, ütles riiklik nakkushaiguste instituut.

Kuigi uute haigusjuhtumite arv on viimastel nädalatel vähenenud, on teadaolevaid haigusjuhtumeid 1033.

Tervishoiuametnikud teatasid märtsis, et nad on välja selgitanud haiguspuhangu allika, milleks on Pretoriast 300 kilomeetrit kirdes asuv Enterprise Food tehas.