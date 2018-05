Putin kohtus Venemaal Assadiga

«Täna leppisime kõnelustel kokku ühistegevustes, et võidelda terrorismiga ja terroristlike rühmitustega Süürias; tõstsime esile suurepärased tulemused, mille Süüria sõjavägi on selles vallas saavutanud ning jõudsime järelduseni, et täna on kuju võtnud soodsad lahendused poliitilise protsessi kiirendamiseks,» ütles Putin Kremli veebilehel avaldatud teates.