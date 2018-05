AP Põhja-Korea büroo juht: tippkohtumise eel töötleb Kim kodupublikut

Riigis, kus Twitterit pole, aga libauudiseid on palju, saavad põhjakorealased USA meedia vaatajatest väga erineva nägemuse sellest, mis kaks liidrit kõnelustelaua taha viis ja mida nad üritavad saavutada, kirjutas Talmadge.

Põhjakorealased kuulevad, et olukorda kontrollib Kim - strateegiline geenius, kelle julge tuumapoliitika avas ukse Põhja-Korea kõnelustele Lõuna-Koreaga ning kes viimaks sundis maailma võimsaima riigi tunnustama Põhja-Korea uut staatust.

See sõnum sobitub kenasti sellega, mida põhjakorealased on alati kuulnud - nende liidrid on sisuliselt eksimatud, lisas Talmadge.

Kuigi mõned Trumpi toetajad räägivad võimalikust Nobeli rahupreemiast, üritab Põhja-Korea meedia väga ettevaatlikult hoiduda Trumpi konkreetsete järeleandmiste suunaliste ootuste tõstmist liiga kõrgele. Lisaks ei avalda meedia Põhja-Korea valitsuse konkreetseid positsioone, millest tuleb ehk kunagi taganeda või mis tuleb ümber mängida, kui kõnelused ei lähe plaanipäraselt.

Näiteks teatas Põhja-Korea meedia Trumpi eelseisvast tippkohtumisest otsesõnu alles eelmisel nädalal.

Uudis tuli 10. mail, päev pärast USA välisministri Mike Pompeo visiiti Pyongyangi. Visiidi käigus pandi paika kolme ameeriklasest vangi vabastamise üksikasjad, tehti kindlaks tippkohtumise toimumiskoht - Singapur - ning pandi paika toimumise kuupäev - 12. juuni. Põhja-Korea ainupartei leht pani esiküljele Kimi kätlemas Pompeot.

Meedia oli kesksel kohal ka sel nädalal, kui hoiatas, et käremeelsed, nagu Trumpi uus riikliku julgeoleku nõunik John Bolton, rikuvad pingelõdvenduse õhustikku, kui väidavad, et Pyongyang peab ühepoolselt loobuma oma tuumarelvadest enne kaubandussanktsioonide leevendamist.

Põhja-Korea sagedasti esinev positsioon on vastupidine - Washingtoni «vaenuliku poliitika ja tuumaähvarduste» lõppemine on tuumarelvitustamise eeltingimus.

Kuigi Trumpi ja kõnelusi käsitlevate uudistega käiakse ümber ettevaatlikult, siis Põhja-Korea meedia annab riigi kodanikele selgelt mõista, et toimub midagi suurt.

See kajastas ulatuslikult Kimi tippkohtumisi Hiina presidendi Xi Jinpingi ja hiljem Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-iniga. Lisaks rõhutab meedia pidevalt, et riik on liikumas Kimi «uuele strateegilisele joonele».

See, mida arvab Põhja-Korea rahvas, kes on harjunud nägema Washingtoni kõikide oma probleemide juurena, on keerulisem. Kuna riigis vaba ajakirjandust pole, siis lokkavad Pyongyangis kuulujutud, lisas Talmadge.

Tema sõnul võib suhteliselt kindlalt eeldada, et linnades elavad ja haritumad põhjakorealased on väga huvitatud sellest, kuidas suhted Washingtoniga muutuvad, sest neil on sellest palju võita.

Kui eelseisev Kimi ja Trumpi tippkohtumine läheb hästi, siis võidakse tühistada majandussanktsioonid, mis teeks nende elu käegakatsutavalt lihtsamaks. Kui kohtumine läheb halvasti, siis võivad nemad saada suurima hoobi, kui riik kehtestab toidu- ja kütusepiirangud, suurendab töötundide arvu või hakkab valmistuma sõjaks.

Talmadge'i sõnul on Põhja-Koreas ka möödas ajad, kui riigimeedia oli kodanike ainus infoallikas.

Suur osa uudistest, mis laiemasse massidesse jõuavad, alustavad tõenäoliselt teed võimupartei hierarhia tipust, kust need hakkavad alla tilkuma. Sealt liiguvad need ainupartei liikmeteni, keda arvatakse olevat mitu miljonit. Sealt omakorda liiguvad need teisteni kas ametlike või mitteametlike vestluste kaudu.

See protsess tõeliselt hoogustus aprillis, kui Kim kutsus kokku partei keskkomitee ning teatas otsusest peatada mandritevaheliste rakettide ja tuumakatsetused. Komiteesse kuulub üle saja kõrge parteiliikme ja umbes sama suur arv asetäitjaid, kelle ülesanne on tagada, et riigi elanikud mõistavad erakonna poliitikat ja rakendavad seda.

Väljaspool Põhja-Koread ütlesid suurem osa meediakanalitest, et katsetustest loobumine on tähtis kohtumise-eelne järeleandmine. Kim aga seda oma erakonnale nii ei esitanud.

Kim ütles, et tema juhtimise all lõpetas Põhja-Korea oma tuumarelvade arendamise kõigest viie aastaga. See «imetabane võit» tähendab, et katsetusteks rohkem vajadust pole ning see sillutas tee tähelepanu pööramisele majanduskasvule, ütles Kim.

Kim teatas, et Põhja-Korea kasutab tuumarelvi ja jagab tuumarelvi või -tehnoloogiat teistele «vaid juhul, kui tehakse tuumaähvardusi ja -provokatsioone» Põhja-Korea vastu. Põhja-Korea tuumarelvad on «võimas ja väärtuslik rahu kaitsmise mõõk», mis tagab, et tulevased põlvkonnad «saavad nautida kõige väärikamat ja rõõmsamat elu maailmas».