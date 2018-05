Trump: leppe luhtumisel ootab Kimi Gaddafi saatus

Trump väljastas hoiatuse pärast ajakirjanike pärimist riikliku julgeolekunõuniku John Boltoni soovituse osas järgida Põhja-Korea denukleariseerimisel «Liibüa mudelit».

Bolton pidas sellega silmas Liibüa loobumist oma tuumarelvadest ja nende jaoks vajalike komponentide Ühendriikidesse toimetamist.

Trump ei olnud ilmselt 2013. aastal sõlmitud kokkuleppest teadlik ja interpreteeris seda NATO sekkumisena 2011. aastal, et toetada Liibüa ülestõusu, mis viis viimaks Gaddafi tapmiseni.

«See kava Gaddafiga oli täielik hävitus. Me läksime sisse, et talle kere peale anda. Kui me ei jõua kokkuleppeni, leiab nüüd tõenäoliselt aset samasugune asjade käik. Kui me aga kokkuleppele jõuame, arvan, et Kim Jong-un saab väga, väga õnnelikuks,» lausus Trump.

«See juhtuks Kim Jong-uniga, kui ta oleks pardal. Ta juhiks oma riiki. Tema riik oleks väga rikas,» lisas Trump. «Me oleme valmis seda tegema ja ka tema on paljuks valmis ja ma arvan, et me saaksime tegelikult väga hästi läbi, eeldusel, et kohtumine toimub ja sellest asja saab. Ja ta saaks väga tugeva kaitse.»

Küsimusele, kas Trump ei nõustu Boltoni välja pakutud kavaga, vastas Trump: «Ma arvan, et kui John Bolton tegi avalduse, pidas ta silmas olukorda, kui meil tekib probleem, sest me ei saa lubada sellel riigil tuumarelvasid omada. Me lihtsalt ei saa seda teha.»

Endine USA läbirääkija Joel Wit, kes töötab praegu Johns Hopkinsi ülikooli USA-Korea keskuses, märkis, et kolm nädalat enne tippkohtumist on ilmselt vale aeg ähvardusi teha.