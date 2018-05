USA ähvardab Nord Stream 2 tõttu Saksamaad sanktsioonidega

USA välisministeeriumi energeetika-alane abisekretär Sandra Oudkirk sõnas eilsel visiidil Berliinis, et USA seisab vastu Nord Stream 2 ehitusele, kuna see aitab suurendada venemaa negatiivset mõju regioonis.

«Me kasutame nii palju mõjujõudu kui võimalik,» märkis Oudkirk, lisades, et projekti lõpetamiseks kasutatakse esmalt diplomaatilisi meetmeid, kuid aseministri sõnul on Kongress andnud loa ka Venemaa torujuhtmele sanktsioonide kehtestamiseks.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel kohtub täna Sotšis Venemaa riigipea Vladimir Putiniga, et arutada Nord Stream 2 projekti ja USA otsust Iraani tuumaleppest taganeda.

Hoolimata üldisest Venemaa-suunalisest karmist poliitikast on Merkel torujuhtme projekti kaitsnud, öeldes, et Saksamaa peab kindlustama oma gaasivarude tagavara.

Saksamaa esindaja Moskvas Dirk Wiese teatas, et praeguste erimeelsuste ajal on torujuhtme ja Iraani tuumaleppe säilitamise projektid võimaluseks Venemaaga suhteid säilitada.

Gazprom alustas koostöös lääne firmadega Läänemere rannikul ehitustööks ettevalmistusi juba sel nädalal. Saksamaa tehastes toodetakse juba tuhandeid terastorusid, et merealust võrgustikku varustada.

«See projekt lubaks torujuhtme trassile paigaldada uut tehnoloogiat ja see on oht,» lisas diplomaat.

Oudkirk tõi välja, et Venemaa on minevikus kasutanud gaasitarnete katkestamist Ukrainas poliitilise relvana ning Washington muretseb, et Moskva võib kasutada Nord Streami Lääne-Euroopas sarnasel eesmärgil.