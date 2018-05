Sergei Skripal pääses haiglast välja

66-aastane Skripal leiti koos oma tütre Juliaga 4. märtsil Salisbury linnas pingilt teadvusetuna. Hiljem selgus, et Skripalid mürgitati vedelal kujul närvimürgiga Novitšok. Mõlemad olid pikalt kriitilises seisundis, aga Julia paranes kiiremini ja naine lasti 9. aprillil haiglast välja. Skripalide kõrval sattus haiglasse ka politseinik Nick Bailey, kes samuti Novitšokiga kokku puutus.

Haigla teatas tänases avalduses, et kuigi patsiendid on haiglast välja lastud, on neil endiselt õigus terviseandmete konfidentsiaalsusele ja seetõttu ei tohi välja anda täpsemaid detaile neile antud ravi osas.