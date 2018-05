Poola tabas Vene hübriidsõja üksuse

Poola luureagentuur ABW teatas eile, et on paljastanud üksuse, mis üritas infosõja taktikaga lüüa kiilu Poola ja Ukraina vahele ning tegeleda Poola ühiskonnas Kremlile kasuliku meelsuse tekitamisega.

Varssavi on otsustanud ühe riigivaenuliku tegevusega seotud isiku riigist välja saata ja keelata neljale isikule riiki sisenemise. Ühendust süüdistatakse hübriidsõja laadses tegevuses.

«Nende eesmärk on destabiliseerida meie riigi sotsiopoliitilist olukorda,» lausus ABW kõneisik Stanislaw Zaryn. «Jekaterina C. algatas tegevused, mille eesmärk on Poolas venemeelsete gruppide positsiooni tugevdamine ning Poola ja Ukraina vahelise konflikti tekitamine,» lisas Zaryn väljasaadetavale isikule viidates.