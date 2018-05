Video: Laurel või Yanni? Valge Maja arvab midagi muud

Eile õhtul sotsiaalmeediasse jõudnud vaimukas videos annavad ka Valge Maja töötajad oma panuse riiki lõhestava pingelise küsimuse lahendamiseks.

Valge Maja vanemnõunik Ivanka Trump ja sotsiaalmeedia direktor Dan Scavino on mõlemad Laureli leeris.

Nõunik Kellyanne Conway teatab aga eneseirooniliselt, et kuuleb samuti Laurelit, kuid võib vajaduse korral ka Yannit kuulda ja üldse on tegu arhetüüpse alternatiivse faktiga, sest mõlemal poolel on oma väite toetamiseks piisavalt tõendeid.

Pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders märgib, et teated nagu kuuleks ta nime Laurel, on libauudised ja ilmselt on ajakirjanik seda CNN-ist lugenud.

Valge Maja pressiesindaja kohusetäitja Hogan Gidely ja strateegilise kommunikatsiooni juht Mecedes Schlapp on aga kindlad, et kõnesalvestises esineb nimi Yanni. «Yanni on võitja, Laurel kaotab,» teatab Schlapp.

Asepresident Mike Pence ei saa üldse aru, mis toimub.