Prantsuse minister teatas homofoobiavastasel päeval, et on gei

Tsentristliku valitsuse noorimate liikmete hulka kuuluv 34-aastane Mahjoubi ütles, et on isegi homofoobiast ajendatud eelarvamuste tõttu kannatama pidanud.

«Homofoobia sunnib meid vahel end kohandama ja maha salgama, et vältida viha ja ellu jääda,» kirjutas minister Twitteris.

Mahjoubi ütles, et ei taha kapist välja tulekust suurt kära tõsta, aga kui see aitab võidelda homofoobiaga, on ta selleks valmis.