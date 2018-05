Venemaa saadab Alaska lähedale strateegilised pommitajad

Kreml on avalikult öelnud, et soovib ümber pöörata aastaid kestnud olukorra, kus riigi sõjalise võimekuse arendamine on põhjapoolsetel aladel unarusse jäänud. Viimase aasta jooksul on need püüdlused kaasa toonud korduvad Vene ja USA lennukite kohtumised Beringi mere kohal.