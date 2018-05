Lavrov: Saksamaa on hakanud lähtuma rahvuslikest huvidest

«Me oleme püüdnud alati hoida kõik pinnapealsed asjad eemal, kuid mulle näib, et ka meie Saksa sõbrad on mõistnud, et nad peaksid juhinduma oma rahvuslikest huvidest,» lausus Lavrov Sotšis pärast Vene presidendi Vladimir Putini ja Saksa kantsleri Angela Merkeli kohtumist.

«Arvan, et Euroopa - ja sellele viitas EL-i tippkohtumine Sofias - hakkab taipama, et esmajärjekorras tuleks mõelda oma huvide peale. Usun, et see liin hakkab dominerima,» lausus Vene välisminister.