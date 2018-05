Kosovo mõistis terrorirünnaku kavandamise eest vangi kaheksa albaanlast

Kosovo käivitas möödunud nädalal programmi, mille eesmärk on deradikaliseerida vangistatud džihadistid, muu hulgas on kavas vanglatesse loenguid pidama saata mõõdukaid imaame. Üle 90 protsendi Kosovo 1,8 miljonist elanikust on mõõdukat islamit praktiseerivad moslemid. Kuid mõne viimase aasta jooksul on Süürias ja Iraagis võitlevate džihadistidega ühinenud üle 300 Kosovo kodaniku, kellest umbes 50 on tapetud.