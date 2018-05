CNN: Texase koolitulistajale võidakse mõista surmanuhtlus

Telekanali info kohaselt kaalub president Donald Trumpi administratsioon võimalust esitada tulistaja vastu süüdistused ka föderaaltasemel, et teha temast hoiatava eeskuju.

Kuna tulistaja on alaealine, siis on taoliste süüdistuste esitamiseks vaja eriluba justiitsministrilt.

Texase osariigis asuvas Santa Fe linna keskkoolis sai reedel surma vähemalt kümme inimest, kui õpilane avas oma klassikaaslaste pihta tule. Haavata sai veel kümme inimest. Harrise maakonnašerif Ed Gonzalez ütles, et tulistaja oli Santa Fe keskkooli 17-aastane õpilane Dimitrios Pagourtzis, kes viimastel andmetel kasutas käsirelva ja püssi, mis kuulusid ta isale. Esialgu pole teada, kas isa teadis, et poeg relvad võttis.

President Donald Trump nimetas koolitulistamist "kohutavaks" ja kuulutas, et "see on meie riigis liiga kaua kestnud".