USAs on nädalas keskmiselt üks koolitulistamine

Tulirelvade leviku vastase organisatsiooni Everytown for Gun Safety andmetel on Ühendriikides keskmiselt üks koolitulistamine nädalas.

Eile tuli tulistamisteade ka Georgia osariigist. Atlanta politsei ütles, et tulevahetuses keskkooli lõpuaktuselt tulnud inimeste vahel sai üks surma ja teine haavata.

Koolid ei ole enam laste jaoks turvalised, sest relvavägivald on muutunud epideemiaks, mis nõuab Ühendriikides aastas 33 000 inimelu. Paljud ameeriklased suhtuvad olukorda fatalistlikult.

Ajalehe Washington Post kogutud andmetest nähtub, et alates 1999. aastast on Ühendriikides koolitulistamist omal nahal kogenud üle 214 000 alg- ja keskkooliõpilase.

Surma on saanud vähemalt 139 õpilast, õpetajat ja muud koolitöötajat.

Igapäevaseks saanud telepilt üle spordiplatside kabuhirmus põgenevatest lastest ja pisarais noortest, kes meenutavad tapetud kaaslasi ja kogetud surmahirmu, on pannud küsima, kas koolidel peaksid olema turvaväravad, või tuleks õpetajad relvastada.

Sadu tuhandeid Ameerika koolilapsi on hakatud nimetama koolitulistamise põlvkonnaks.

Seadusandluses ei ole aga seni mingid muudatusi sündinud, vaid mõnes osariigis on rakendatud üksikuid meetmeid.

President Donald Trump on pakkunud välja idee relvastada õpetajad.

Koolitulistamise määratlus ei ole väga täpne ja sestap on ka seda kajastavad arvud erinevad, kuid kindel on üks - USAs on koolitulistamisi väga palju rohkem kui ülejäänud arenenud maailmas ja nende sagedus pigem kasvab.