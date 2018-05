Pildid: Teadlased kardavad, et Havai vulkaanipurse võib olla millegi suurema eelmäng

Vulkaane ja maavärinaid jälgiva USA Geoloogiainstituudi andmetel liigub laava umbes 300-400 meetrit tunnis. Kilauea on maailma kõige aktiivsem vulkaan ja see hakkas purskama 3. mail. Seejärel oli sunnitud põgenema umbes 2000 inimest.

Teadlased usuvad, et vulkaani praegune seisund võib viidata sellele, et ees on ootamas suurem, 1920. aastal aset leidnule sarnane, purse.