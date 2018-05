Brasiilias tapeti politseihaarangu käigus seitse kurjategijat

Silva oli peale uimastikuritegude tagaotsitav ka 2016. aastal aset leidnud alaealise tüdruku grupivägistamisega seoses, mis vapustas kogu riiki. Vägistamises osales ligi 30 jõuguliiget.

"Praeguse seisuga on kinni võetud 22 kurjategijat ja seitse hukkus tulevahetuses politseiga," ütles sõjaväele allutatud politseijõudude eestkõneleja.

Brasiilia on kimpus vägivallalainega, mis sundis kaitseminister Raul Jungmanni kuulutama jaanuaris, et riigi "julgeolekusüsteem on katki".

Brasiilia kongress kiitis veebruaris heaks presidendi määruse sõjaväele täieliku kontrolli andmisest julgeolekuoperatsioonide üle Rio de Janeiro osariigis, et võidelda organiseeritud kuritegevusega. Sõjavägi tegutses juba varem Rio de Janeiro linna slummides ehk favelades, mis on suuresti kurjategijate kontrolli all, kuid presidendi korraldus andis sõjaväele volitused lüüa korda majja kogu osariigis.