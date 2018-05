Politsei uurib vägistamissüüdistusi Luc Bessoni aadressil

Raadiojaama Europe 1 informatsiooni kohaselt ütles süüdistaja, et jõi tassi teed, mille järel tundis ennast halvasti ja kaotas teadvuse. Ärgates meenus naisele, et teda on seksuaalselt rünnatud.

Besson on Prantsusmaa üks tuntumatest filmirežissööridest, kelle loomingu hulka kuuluvad muu hulgas "Nikita", "Suur sinine" ("The Big Blue") ja "Viies element" ("The Fifth Element"). Režissööri viimane suurem ettevõtmine ulmepõnevik "Valerian ja tuhande planeedi linn" siiski loodetud edu ei saavutanud ja tegemist oli läbikukkumisega nii rahaliselt ja ka kriitikute vastuvõtu mõttes.