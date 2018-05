Seattle'i lähedal murdis puuma jalgratturi maha

Politsei sõnul rääkis mees, et puuma ründas esimesena teda. «Ta hüppas esimese ohvri kallale ja ründas teda. Teine ohver pöördus ja hakkas ära jooksma. Puuma nägi seda ja sööstis talle järele,» vahendas seersant Ryan Abbott ellu jäänud ohvri juttu. «Esimene mees nägi, kuidas puuma tema sõpra tirib. Ta istus ratta selga ja hakkas eemale sõitma.»

Abbott rääkis, et kui päästjad kohale jõudsid, kulus neil ohvri otsimisele veel pool tundi. Mees leiti surnuna ja puuma seisis saagi otsas. «Nad tulistasid ja ehmatasid teda ning ta jooksis ära.»

Washingtoni osariigi puuma- ja karuekspert Rich Beausoleil ütles, et jalgrattur on viimase 94 aasta jooksul teine puumaohver osariigis. «Aga sedagi on palju.»