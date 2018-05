Birma käsib rohingja põgenikel piirialalt lahkuda

Sel nädalavahetusel hakkasid aga valjuhäälditest ette hoiatamata taas korraldused kaikuma, ütlesid rohingja kogukonna juhid. «Eile mängisid nad seda mitu korda ja täna on see hommikust saadik kordunud. See häirib väga ja tekitab paanikat,» ütles Mohammad Arif, üks eikellegimaa laagri juhtidest.

Sõnumid on birma ja rohingja keeles ning neis kästakse põgenikel Birmale alluvalt alalt lahkuda, ähvardades vastasel korral karistusega. «Me oleme Myanmari kodanikud. See on meie isamaa. Meil on täielik õigus siia jääda. Miks me peaksime kusagile mujale minema?» ütles teine kogukonnaliider Dil Mohammad.