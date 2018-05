Pulm, mis oli rohkemat kui tänapäeva muinasjutt

Kuninglikus pulmas saab kiiresti selgeks, kes on enim armastatud Briti kuningakoja liige – tuleb vaid kuulata, kelle rahva ette ilmudes aplaus kõige suuremaks paisub. Üllatuslikult paistab, et brittide uus lemmik on Meghan Markle’i ema Doria Ragland.