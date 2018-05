Kreeka opositsioonijuht: valitsus on reformide elluviimisel täielikult ebaõnnestunud

Meil oli presidendiga väga huvitav kohtumine, kus me rääkisime paljudest teemadest: poliitilistest väljakutsetest, millega meie kaks riiki on silmitsi, ELi tulevikust, mind ennast huvitab väga, mida Eesti on saavutanud e-valitsuse vallas ning mitte ainult riigi vaid kogu ühiskonna digitaliseerimisel. Viimane on miski, mida loodan teha ka Kreekas. Nii et meil oli väga huvitav vestlus.