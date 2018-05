Ametlik visiit Kreeka eripäradega

Kui kohtumistel nii president Prokópis Pavlópoulose, peaminister Aléxis Tsíprase kui opositsioonijuhi Kyriakos Mitsotakisega, aga ka nõupidamisel Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) staabis, arutati mõistagi tõsiseid muresid – Euroopa koostööd, põgenike olukorda, probleeme naabritega –, siis üksteise olemusest said mõlemad delegatsioonid ilmselt rohkem aimu tegevuste käigus, mis ei toimunud nõupidamistelaua ümber.

Nii näiteks jääb presidentide ametlikust õhtusöögist ilmselt kõige eredamalt meelde see, et kontrolli käigus avastati, et pidulikul üritusel kasutati ka illegaalset tööjõudu.