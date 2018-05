Saadikud: London ei tohi Vene rahapesu suhtes silmi kinni pigistada

Peaminister Theresa May on saatnud riigist välja Vene diplomaate ja lubanud uusi meetmeid inimõiguste rikkujate suhtes pärast närvimürgirünnakut endise Vene topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre vastu Salisburys.

Briti parlamendi alamkoja väliskomitee ütles pühapäeval avaldatud karmisõnalises raportis, et "president (Vladimir) Putin ja tema liitlased on suutnud jätkata tavapärast tegevust, varjates ja pestes oma korrumpeerunud varasid Londonis".

"Ühendkuningriik peab olema selgesõnaline, et Kremlist tulenev korruptsioon ei ole enam meie turgudel teretulnud ning et me tegutseme," lisas ta.

Võimud peavad samuti registreerima, kes on Suurbritannias kinnisvara omavate väliskompaniide taga. Parlamendisaadikud väljendasid kahetsust, et see samm on viibinud.