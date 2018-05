FBI eriuurija loodab Trumpi Vene-juurdluse esimeseks septembriks lõpetada

Giuliani teatas, et Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) eriuurija Robert Muelleri meeskond oli talle öelnud, et uurimisega plaanitakse esimeseks septembriks lõpule jõuda. Mueller olevat lisanud, et kõik sõltub siiski sellest, millal neil õnnestub Trumpi küsitleda.

Trumpi advokaat aga tahab, et uurimine septembri aluseks siiski lõppenud oleks, et see ei segaks novembrikuus aset leidvaid vahevalimisi. «Me ei taha 2016. aasta valimiste kordust ja olukorda, kus me ei tea, kas see mõjutas valimisi või mitte.»

Endine FBI direktor James Comey, kelle Trump läinud aastal vallandas, teatas vaid 11 päeva enne 2016. aasta presidendivalimisi, et taasavab Hillary Clintoni e-kirjade serveri juurdluse. See võis Clintonile maksta võidu valimistel.

Trump on korduvalt nimetanud tema kampaania ja Venemaa võimalikku seost uurivat juurdlust nõiajahiks ning tahab, et sellele lõpp tehtaks. Tema endine kampaaniaülem Paul Manafort, esimene riiklik julgeolekunõunik Michael Flynn ja hulk kampaaniatöölisi on juurdluse käigus end süüdi tunnistanud, otsustanud Muelleriga koostööd teha või viibivad siiani uurimise all.