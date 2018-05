200 Rahvaste Ühenduse mängudel osalenut palub Austraalialt asüüli

Mitu Aafrikast pärit osalejat kadus 4.-15. aprillil toimunud mängude ajal, osa neist on praeguseks välja ilmunud ja taotlenud juriidilist abi asüüli taotlemiseks pärast mängude viisa lõppemist 15. mail.

Hetkel viibib seaduslikult Austraalias umbes 205 sportlast ja tugipersonali liiget, kuna nad on esitanud taotluse viisa või asüüli saamiseks, ütles siseministeeriumi ametnik Malisa Golightly parlamendis. Asüüli on ametiisiku sõnul taotlenud umbes 190 mängudel osalenut. Veel umbes 50 inimest on jäänud Austraaliasse pärast mängude viisa lõppemist, kuid ei ole veel võimudega ühendust võtnud.