Texase koolitulistajale ei saa surmanuhtlust nõuda ja ta võib vangist vabaneda

Kuigi Texas on Pagourtzisele sarnaseid teismelisi kohtus täiskasvanutena kohelnud, leidis Ülemkohus 2005. aastal, et surmanuhtlus rikub ameeriklaste põhiseaduslikke õigusi. Lisaks otsustas Ülemkohus aastal 2012, et alaealistele ei saa nõuda eluaegset vangistust.