Läti püüab spioone

Iseseisvuse taastamisest alates on Eesti luureteenistus arreteerinud vähemalt 14 inimest süüdistusega Venemaa heaks spioneerimises. See on kõige rohkem Balti riikides. Kaks inimest Lätis ja kaheksa inimest Leedus on kinni peetud sama süüdistusega selle aja jooksul. Lisaks kahtlustati Leedus kaht Valgevene huvides luuranud inimest.

Aastaid on ajakirjanikud küsinud Läti luureteenistuselt, miks Läti on jäänud maha enda põhja- ja lõunanaabrist, kuigi kõik kolm on Euroopa Liidu välispiiriga riigid ja peaksid olema spioonide huviorbiidis.

Vastused ei ole kunagi kaldunud kõrvale kaheosalisest selgitusest.

Esiteks väidab Läti luure, et nad saadavad vaikselt riigist välja need spioonid, kes töötavad diplomaatilise puutumatuse kaitse all. Vastavat väidet ei saa sõltumatult kinnitada, sest vastav informatsioon on riigisaladus.

Teise põhjusena tuuakse esile, et Läti vallandas endised Nõukogude KGB liikmed enda luureteenistusest piisavalt vara. «Tihtipeale on Eestis kinni peetutel varasemaid sidemeid KGB-ga. Meil ei ole seda olukorda, sest me eraldasime nad juba varakult,» ütles Inese Lībiņa-Egnere, kes on rahvusliku julgeoleku parlamendikomitee esinaine juhtivast Ühtsuse parteist.

See seletus ei vasta päris tõele. Viimased viis KGB-ga seotud töötajat lahkusid kaitsepolitseist alles 2000. aastal, kui Lätile anti kutse ühineda NATO-ga. Iseseisvuse taastamisest saadik on endised KGB töötajad samuti töötanud teistes õiguskaitseorganites.

KGB-ga oli sidemeid kahel inimesel, kes on Eestis võõrriigi heaks spioneerimises süüdi mõistetud. Varasemalt Eesti kaitseministeeriumis kõrgel kohal olnud ametnik Herman Simm müüs saladusi Venemaale ja teda peetaksel üheks kõige enam kahju toonud spiooniks NATO hiljutises ajaloos.

Vladimir Veitman oli varasemalt töötanud KGB heaks tehnikuna ja jätkas oma tööd Eesti kaitsepolitseis. Ta arreteeriti augustis 2013. aastal ja vangistati Venemaa huvides spioneerimise tõttu 15 aastaks.

Mitmed allikad Läti luures, kes töö eripäradele viidates ei lubanud anda enda nimesid, speavad kinni püütud spioonide väikses numbri põhjuseks teenistuse vähest kogemust tõestusmaterjali kogumises. Kaitsepolitsei on veetnud aastaid informatsiooni kogudes ja analüüsimises, kuid see pole piisav kohtus süüdi mõistmiseks.

Seadus pole takistuseks

Krimmi annekteerimine Venemaa poolt 2014. aastal sundis Lätis suurendama enda vastuluurealast tegevust. 2015. aastal tõdesid kõik kolm Läti agentuuri (põhiseaduskaitse büroo, kaitsepolitsei ja sõjaväe vastuluure teenistus), et Läti spionaaži puudutav seadusandlus on Euroopa Liidu ja NATO riikidest kõige nõrgem ning selgelt vananenud, kuivõrd viimane muudatus oli sisse viidud 1999. aastal.

«Spionaaži puudutav seadustik oli arhailine. Ma ei tea, kuidas seda teisiti nimetada,» ütleb Evita Siliņa, siseministeeriumi kantsler. Algselt nägid parandusettepanekud ette rahatrahvi, kui salastatud teavet antakse välisluurele «Läti huvide vastu kasutamiseks».