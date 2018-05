Venemaa kardab jalgpalli MMil droonirünnakuid

Venemaa sõjavägi püstitab elektroonilise sõjapidamise keskused 11 linna, kus 14. juuni ja 15. juuli vahel mänge peetakse. Võimudele on antud korraldused ka alkoholimüügi piiramiseks ning võimalike meeleavalduste takistamiseks.

Selle aasta alguses rünnati Venemaa Khmeimimi õhuväebaasi Süürias kahel korral droonide abil. Väidetavalt sai rünnakute käigus kahjustada seitse lennukit, Moskva on selliseid andmeid eitanud.

Vene kaitseministeeriumi sõnul olid rünnakuteks kasutatud droonid nii keerulise ehitusega, et tõenäoliselt pidid nende arendamisel abiks olema teised riigid.

Näiteks on teada, et terrorirühmitus Islamiriik (ISIS) on mitme aasta vältel arendanud drooniprogrammi, mille käigus ehitatakse tsiviildroone ümber.