Leedu erikomisjon: filmilegend Banionis ei olnud KGB agent

«Nii Banionis kui ka Sondeckis, tuginedes olemasolevatele andmetele, ei teinud KGB struktuuridega salajast koostööd. Juurdluse käigus selgitasime välja, et pole objektiivset rikkumise poolt, see tähendab, ei ole mingit tegevust ja tulemusi. Selle alusel, tuginedes ka kohtupraktikale, me jõudsimegi sellisele otsusele,» ütles BNS-ile lustratsioonikomisjoni esimees Algimantas Urmonas.