Ametisse vannutatud CIA uus juht tahab saata rohkem agente välitööle

«Ma ei seisaks täna siin teie ees ilma tähelepanuväärse vapruse ja pühendumuseta, mida on näidanud mitu põlvkonda naisohvitsere,» ütles ta. «Nii suurtes kui ka väikestes rollides panid nad proovile stereotüüpe ning murdsid maha ja avasid uksi ülejäänutele.»

Haspel ütles, et tunneb end naissoost luureohvitseride «võlglasena», uhkust võimaluse eest käia nende jälgedes ning kanda edasi nende pärandit. «Tahan, et CIA praegune juhtkond oleks eeskujuks ja mentoriks uuele luureohvitseride põlvkonnale.»

USA peamise välisluureagentuuri sõnul kulus pea 50 aastat, enne kui CIA juhiks tõusis agentuuri operatiivtöötaja. Ta viskas nalja, et nüüd, kus tal on ametissekinnitamise protsess selja taga, teab ta, miks see nii kaua aega võttis.