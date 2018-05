Londoni ekslinnapea astus erakonnast välja

«Pärast põhjalikku järelemõtlemist otsustasin ma Tööparteist lahkuda. Ma leian, et küsimused seoses minu volituste peatamisega on kasvanud liialt häirivaks,» ütles Livingstone.

Aziz kirjutas Facebookis muu hulgas, et targem olnuks rajada Iisrael Ühendriikidesse, kuhu see võiks veel nüüdki ümber kolida. Mulla postitas väidetavalt veel igasuguseid halvustavaid kommentaare sionistlike juutide kohta.

«Härra Corbyn peab tegema selgeks, et antisemiitlikud avaldused ei ole osa legitiimsest poliitilisest debatist ning et need peaksid lõpetama poliitiku karjääri ning välistama tema töötamise riigiametis,» sõnas ta Krakowis peetud tseremoonial. Iisraeli Tööpartei teatas samal ajal, et kaalub sidemete katkestamist afpBriti leiboristidega.