USAs metsatulekahju põhjustanud teismeliselt nõutakse 36 miljonit dollarit

2017. aasta septembris Eagle Creeki looduskaitsealal ilutulestikuga mänginud tollal 15-aastane teismeline põhjustas tulekahju, mis levis enam kui 48 000 aakrile (20 000 hektarit). Teismelise advokaat Jack Morris ütles, et tema vastu esitatud 36 miljoni dollari suurune kahjunõue on absurdne.

Morrise sõnul on trahv vastuolus Oregoni ja USA põhiseadustega. «Hüvitis on selgelt proportsioonis rikkumisega, sest see ei ületa noormehe tekitatud rahalist kahju,» kirjutas Oregoni ringkonnakohtu kohtunik John Olson.