Austraalia peapiiskop mõisteti pedofiili varjamises süüdi

Otsuse tegi täna teatavaks kohtunik Robert Stone ning selle alusel ootab Wilsonit ees kuni kahe aasta pikkune vangistus. Prokurör Gareth Harrison ütles kohtunikule enne otsuse teatavaks tegemist, et 67-aastane Wilson tuleb vangi panna, et heidutada teisi temasuguseid, kes üritavad varjata katoliku kiriku vaimulike kuritegusid.

Endine New South Walesi politsei peainspektor Peter Fox, kes juba varem kirikut Fletcheri tegude kinnimätsimises süüdistas, ütles, et tunneb otsuse üle suurt rõõmu. Foxi sõnul võinuks Wilsoni tegevus ära hoida vähemalt ühe ohvri ärakasutamise.

Wilsonil on diagnoositud Alzheimeri tõve algstaadium ja ta väidab, et ei mäleta paljusid asjaolusid 1970ndatest. Tunnistajate sõnul rääkisid nad Wilsonile Fletcheri tegevusest, kuid ta ei teinud seepeale midagi. Üks nüüd 50ndates tunnistaja märkis, et Wilson olevat talle öelnud, et väited on valed, sest Fletcher on hea mees.