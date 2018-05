Saksa politsei trahvib lennujaamas lapsevanemaid

Koolis käimine on Saksamaal kohustuslik ning seetõttu seadis Baierimaa politsei end lennujaamas sisse ning trahvis mitut lapsevanemat laste enneaegse puhkuseleviimise eest. Popitamine Saksamaal tõsine rikkumine ja kuue- kuni 16-aastaste laste puudumise eest vastutavad nende vanemad.

«Oleme sellest fenomenist juba pikka aega teadlikud ja see on osa meie tööst,» ütles politsei esindaja. «Kui õpetaja nõuab, et lapsed oleksid kohal, peame nad tagasi tooma.»