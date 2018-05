KOHALIK VAADE. Venezuela on õpikunäide võimu õigustamisest võltsvalimistega

Tuntud poliitimaksiimi järgi on absoluutne enamus parlamendis kõige hullem diktatuur. See mõte on muutunud üha tähendusrikkamaks viimastel aastakümnetel, mil maailma on aina lisandunud diktatuure, mis varjavad end demokraatia katte taga, õigustades autoritaarset režiimi kallutatud valimistega.