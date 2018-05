Haruldane Nipah' viirus on nõudnud Indias 10 inimese elu

Kerala osariigi tervishoiuametnik K.J. Reena ütles, et haiguse leviku tõkestamiseks rakendatakse erakorralisi meetmeid.

«Me oleme leidnud 94 inimest, kes on olnud surnutega kontaktis, ja nad on ettevaatuse mõttes karantiini pandud,» lisas ta.

«Saatsime 18 proovi anaüüsida, neist 12 andsid positiivse vastuse. Kümme positiivse analüüsiga inimest on surnud ja kaks ravil,» ütles Kerala Kozhikode piirkonna tervishoiuametnik.

Nipah on nõudnud alates 1998. aastast Malaisias, Bangladeshis ja Indias rohkem kui 260 inimese elu. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on suremuse tase 70 protsenti ja vaktsiini selle vastu ei ole.