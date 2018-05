Venemaa maksis kinni Saksa populistide reisi Moskvasse

Saksamaa Liidupäeva välisasjade komitee esimees, Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) liige Norbert Röttgen on nõudnud AfD-lt selgitust. Röttgen viitas FAZile antud intervjuus, et AfD liikmed osteti Venemaa poolt ära.

Venemaa on Euroopa paremäärmuslike erakondadega lähedasemaid sidemeid otsinud ja kasutanud sotsiaalmeediat, et rassistlike ja ksenofoobseid kandidaate toetada. Enne käesolevat juhtumit polnud aga võimalik Venemaalt tulnud raha otseselt Saksamaa erakondadega seostada.

Sama kinnitas ka roheliste ridadesse kuuluv Liidupäeva saadik Omid Nouripour: «See on esimene kord, mil siiani vaid oletatav side on avalikuks tulnud. See on hukutav ja šokeeriv, AfD on Putini käepikendus Saksamaa parlamendis.»