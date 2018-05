Trump: kohtumine Põhja-Korea liidriga võib edasi lükkuda

Möödunud nädalal teatas Põhja-Korea, et kahe riigi tippkohtumine võidakse tühistada, kui USA nõuab tuumarelvadest loobumist ühepoolselt.

«Kui see ei toimu, siis võib-olla leiab see aset hiljem,» ütles Trump Lõuna-Korea presidendiga peetud kõneluste alguses.

Uudisteagentuuri Reuters teatel oli Trump öelnud, et on «küllaltki võimalik», et tippkohtumist juunis ei toimugi.