Man Bookeri tõlkepreemia võitis poola kirjaniku romaani tõlge

"Tokardczuk on imelise tarkuse, kujutlusvõime ja kirjanduslike võimetega kirjanik," ütles peakohtunik Lisa Appignanesi Londonis peetud tseremoonial.

Tokarczuk on kirjutanud kaheksa romaani ja kaks novellikogu ning Croft on teenekas tõlkija poola, hispaania ja ukraina keelest.

"Lugu naisest, kes on alaliselt reisimas, on meie pööraste aegade filosoofiline jutustus," kirjutas ärileht Financial Times.