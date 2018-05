Välisministrid: Suurbritannia ja Argentina laiendavad sidemeid

"Vastab tõele, et me teeme praegu päris palju koos ja rajame partnerlust julgeoleku, transpordi, tervishoiu ja tehnoloogia alal," ütles Briti välisminister Boris Johnson ühisel pressikonverentsil oma Argentina ametivenna Jorge Fauriega.

Vastates küsimusele Falklandi saarte kohta, mida tuntakse hispaaniakeelses maailmas Malviini saartena ja mille pärast Argentina ja Suurbritannia pidasid 1982. aastal maha sõja, ütles Johnson, et "meie mõlema positsioonid on hästi teada".

"Aga see ei tohiks võimatuks muuta kõike, mida me praegu partnerluse rajamiseks ja ärisuhete hoogustamiseks koos teeme," lausus Briti esidiplomaat.

"Rahvas ei taha minna sõtta," ütles Faurie. "Malviinid on põhimõttelise tähtsusega kahepoolsete suhete küsimus, kuid on ka terve hulk valdkondi, milles me oleme huvitatud usalduse taastamisest."