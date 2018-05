Trump pikendab Briti visiiti, et golfi mängida

Külastus, mis on ümbritsetud vastuoludega ja mida tõenäoliselt hakkavad varjutama suurejoonelised meeleavaldused, peaks aset leidma juulis pärast NATO tippkohtumist Brüsselis. Briti peaministri Theresa May kutse sai suure vastukaja parlamendis, mille osade liikmete hinnangul on lubamatu, et tal lubatakse alamkojas kõne pidada.