USA vanemad kaebasid oma saamatu 30-aastase poja kohtusse ja võitsid

«Michael (Rotondo), pärast sinu emaga vestlemist, oleme otsustanud, et sa pead siit majast koheselt lahkuma,» seisab Rotondode esimeses kirjas pojale, mis talle selle aasta 2. veebruaril edastati. «Sul on 14 päeva aega oma ruumid vabastada. Võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed selle otsuse elluviimiseks.»

See ajas Michael Rotondo marru. «See on minu suhtes väga ebaõiglane ja naeruväärne,» ütles Michael Rotondo, kes on enda sõnul ärimees. Tal on ka poeg, kelle hooldusõiguse ta kaotas. «Ma isegi ei taha seal elada ja olen pikka aega üritanud lahkuda.»

Kohtudokumentides väitis Michael Rotondo, et tal on edukas äri, kuid keeldus avaldamast, millega see tegeleb. «Mul on raha. Mul on sissetulek ja plaan nende juurest välja kolida, lihtsalt mitte koheselt .» Tema arvates maksid vanemad talle kätte, sest ta ei lubanud neil enne hooldusõiguse kaotamist näha tema last.