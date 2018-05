Boris Johnson tahab oma Brexiti-lennukit

Välisministri sõnul paistab, et kuninglike õhujõudude lennuk RAF Voyager, mida ametlikeks reisideks kasutatakse, ei ole kunagi kättesaadav, ja üldse on see tuima sõjaväehalli värvi. RAF Voyageri kasutavad Johnsoni kõrval ka teised ministrid ning kuninglik perekond.

Johnson ütles Lõuna-Ameerikas ajakirjanikele, et maksumaksjad ei taha, et neil oleks mõni uus luksuslennuk, aga lennukit oleks vaja, kui see ei ole just pööraselt kallis. Johnson kasutab täna Tšiilis lõppeval visiidil liinilennukeid.