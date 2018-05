Malaisia minister: MH370 otsingutele tehakse lõpp

Juhtumi järel käivitatud rahvusvaheliste otsingute käigus, mille jooksul kammiti läbi 120 000 ruutkilomeetrit India ookeani, ei leitud lennukist jälgegi ning need lõpetati läinud aasta jaanuaris. Lennukis viibinute lähedaste survel sõlmis aga endine Malaisia valitsus Ühendriikide merepõhjauuringutega tegeleva ettevõttega Ocean Infinity lepingu, et otsingud jätkuksid.

9.mail aset leidnud valimiste järel ametisse astunud valitsuse transpordiminister Anthony Loke ütles, et otsingud pidid lõppema juba aprillis, kuid neid pikendati ja uueks tähtajaks määrati järgmine nädal. «Otsingutega jätkatakse 29. maini,» ütles Loke ajakirjanikele.

Malaisia peaminister Mahathir Mohamad ütles varem, et leping Ocean Infinityga on ülevaatamisel.

Malaisia advokaat Grace Nathan, kelle ema Anne Daisy viibis kadunud lennuki pardal, ütles, et uudis ei tulnud üllatusena, kuid valitsus peaks siiski «pole leidu, pole tasu» pakkumise lauale jätma, et ettevõtetel oleks ajend tulevikus otsingutel osaleda.

Lisaks selle asukohale pole teada, miks lennuk kadus. Hiljuti käis Kanada lennuõnnetuste uurija Larry Vance välja teooria, et MH370 piloot omas õnnetuse hetkel lennuki üle kontrolli ja kukutas selle meelega alla. «Ta tahtis enesetappu sooritada ja kahjuks viis kõik teised ka surma ning ta tegi seda meelega,» ütles Vance meediale.

Austraalia transpordiohutuse ministeeriumi uurijad on aga selle versiooni ümber lükanud ja on kindlad, et piloot oli lennuki õhusviibimise viimseil hetkeil teadvuseta.