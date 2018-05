Video: lääne talgiostjad aitavad ISISel ja Talibanil rikastuda

Mineraali, mida kasutatakse paljudes toodetes alustades beebipuudrist ja kosmeetikast ning lõpetades värvide ja auto osadega, kaevandatakse Ida-Afganistanis, kus Talibani ja ISISe Afganistani üksused konkureerivad ülemvõimu pärast. Sealhulgas käib piirkonnas võitlus talgi ja teiste mineraalide, näiteks kromiidi kaevanduste üle.

Organisatsiooni Global Witness esindajad on veetnud kuid, uurides räpast äri, milles lääne tarbijad sisuliselt rahastavad Afganistani mässulisi.

«Meie raport paljastab salakavalaid meetodeid, kuidas mässulised on asunud tegutsema talgikaevandamises ja näitab ohte, et rühmitused nagu ISIS on sellega üha enam seotud,» rääkis Global Witnessi kampaaniadirektor Nick Donovan.

Ta lisas, et kui Talibani seotus talgi kaevandamisega on hästi tõestatud, siis ISISe Afganistani haru tegevus selles vallas järgib sama mustrit nagu mujalgi, kus rühmitus püüab kasutada loodusvarasid enda tegevuse finantseerimiseks.

Raporti kohaselt on ISISe kontrolli all suured talgi, marmori ja kromiidi kaevandused Ida-Afganistanis, eriti nende tugipunkti Achini ümbruses Nangarhari provintsis.

Mitme allika sõnul on alates ISISe võimuhaaramisest toimunud aktiivne kaevandustegevus. Lisaks on rühmitus pidanud Talibaniga ränki lahinguid naabruses asuvate piirkondade pärast, kus on isegi suuremad mineraalide varud.

Endine julgeolekuallikas ütles Global Witnessile, et ISIS on püüdnud ehitada teed Pakistani, et eksportida kaevandatud mineraale.

Ühenduse raporti kohaselt teenib Taliban aastas talgiärilt miljoneid dollareid, mineraalide müügist saab rühmitus kogu Afganistanis hinnanguliselt 300 miljonit dollarit aastas.

Peaaegu kogu Afganistanis kaevandatud talk eksporditakse Pakistani, kust suur osa sellest liigub edasi Ameerika Ühendriikidesse: Pakistanist tuleb enam kui kolmandik USAsse imporditud talgist ning suuri koguseid hangivad sealt ka Euroopa Liidu riigid.