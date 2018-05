Sel kuul on ebolasse nakatunud vähemalt 58 inimest, kellest 27 elupäevad on surmav haigus lõpetanud. Maapiirkondadest levima hakanud viirus on jõudnud ka transpordi sõlmpunktiks peetavasse Mbandaka linna, kus elab 1,2 miljonit inimest. Kuna Kongo jõe ääres asuval Mbandakal on tihe ühendus pealinnaga, kardetakse haiguse kiiret levikut.