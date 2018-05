Kaliningradi oblastis toimuvad Vene armee õppused Iskander rakettidega

Pressiteates märgitakse, et raketibrigaadi allüksused sooritasid häire järel pika lahingmarsi ettenähtud piirkonda, kus laskeseadeldised seati operatiivselt valmis. Samuti harjutati lahingumasinate maskeerimist ning muid tegevusi.

11. mail kinnitas Balti laevastiku staap, et Kaliningradi oblasti raketibrigaad relvastati Iskander-M rakettidega. See rakett on suuteline hävitama sihtmärke kuni 500 kilomeetri raadiuses. Kompleksi kuuluvad kaht liiki raketid: ballistilised ja tiibraketid.