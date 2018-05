Trumpi-Kimi tippkohtumise saatus selgub järgmisel nädalal

«Eks me näe seda Singapuri asja. See võib väga hästi ka toimuda,» ütles Trump, kelle viimane avaldus oli, et 12. juuniks kavandatud kohtumine võib edasi lükkuda.

«Kuidas sellega ka poleks, me saame Singapuri kohta teada järgmisel nädalal. Kui me läheme, on see Põhja-Korea jaoks suur asi.»

Trumpi nõunikud on teel Singapuri, et Põhja-Korea kolleegidega tippkohtumise üksikasjades kokku leppida.

USA välisminister Mike Pompeo sõnul sõltub Trumpi ja Põhja-Korea liidri tippkohtumine hetkel Kimist.

Pompeo ütles esindajatekoja välissuhete komisjonis tippkohtumist puudutavatele küsimustele vastates, et «lõppotsus sõltub esimees Kimist». «Tema palus kohtumist, president oli nõus temaga kokku saama,» seletas välisminister. «Ma väga loodan, et see kohtumine leiab aset.»

Ajalooline tippkohtumine peaks toimuma 12. juunil Singapuris.

Trump ütles teisipäeval, et tema plaanitav kohtumine Kimiga võib edasi lükkuda.

Pompeo rääkis ka, et Kim ootab USA-lt tuumaprogrammi lõpetamise eest majandusabi ja julgeolekutagatisi.

Tippkohtumise ettevalmistamiseks viimastel nädalatel kaks korda Pyongyangis Kimiga kohtunud Pompeo kinnitas, et kõnelused on «endiselt kavas 12. juunil».

«Me loodame, et suudame saavutada tulemuse, mis oleks suurepärane kogu maailmale,» ütles ta.

Pompeo sõnul rääkis ta viimasel kohtumisel kahe nädala eest Kimiga ühistest eesmärkidest. «Meil tuleb veel palju tööd teha, et leida ühine keel.»

Kimi kinnitusel mõistab ta, et riigi majanduskasv ja rahva heaolu sõltuvad «strateegilisest muutusest».

Pompeo tegi Kimile selgeks, missuguseid samme USA ootab. Muu hulgas tuleb Pyongyangil tuumarelvast loobumist tõestada.

«Ta ütles, et tema jaoks on tähtis, et kui see aeg tuleb, kui need eesmärgid on saavutatud, saab tema omakorda Ameerikalt majandusabi erasektori äriteabe ja oskusteabe näol,» ütles USA välisminister.

Kim soovib ka «maailmalt julgeolekutagatisi, Lõuna- ja Põhja-Korea vahelise staatuse lõpetamist ja lõppeesmärgina rahulepet.»

Pompeo keeldus vastamast seadusandjate küsimusele, kas Pentagon on Kimi kartuste hajutamiseks nõus ühisõppusi Lõuna-Koreaga koomale tõmbama.